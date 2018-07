Fernando Alonso: "El cambio de jefe de equipo no nos va a dar un segundo"

Fernando Alonso ha hablado sobre la marcha de Stefano Domenicali: "Ha habido noticias en el equipo para tratar de mejorar la situación un poco y ser más competitivos que en las primeras carreras. Tenemos que ser honestos con nuestra situación: no es donde queríamos estar. Hay muchos aspectos que mejorar en todas las áreas del coche. Es un largo camino y el Campeonato es muy largo. En la primera parte del Campeonato quizá no hemos sido tan competitivos como Mercedes u otros equipos. Tenemos que maximizar lo que tenemos en las manos ahora".

En cuanto al nuevo jefe del equipo Ferrari, Marco Mattiacci: "Tenemos que darle tiempo y es pronto para decir si será muy bueno o muy malo. Creo que tenemos que estar seguros de darle las facilidades y de que todo esté listo para que esté agusto. Estamos realmente deseando que sea una jefatura de equipo exitosa".



El asturiano ha hablado sobre la influencia del monoplaza en la actual Fórmula 1: "El piloto aún tiene relevancia en los resultados. Pero la F1 es una categoría que está dominada por la capacidad del coche. En Baréin vimos cómo los compañeros peleaban entre ellos y es difícil salir de ese orden. Pero era más o menos así en el pasado. Quizá ahora aún más extremo con toda la tecnología".

Sobre su celebración en Baréin, cuando levantó el puño al cruzar la bandera a cuadros: "Estaba dando las gracias a los mecánicos. Trabajaron duro el sábado, cuando tuvimos un problema que nos hizo más lentos. No tuvimos solución para el problema hasta el domingo a las 12. En carrera todo funcionó y cruzamos la meta y les dije 'hola' a todos".

La "decisión responsable" de Domenicali

¿Soluciona los problemas el cambio de jefe de equipo? Alonso lo tiene claro: "Tenemos que aceptar lo que decida Stefano. Ha tomado una decisión responsable; no es fácil cuando tienes una posición privilegiada en un equipo de F1. Lo ha hecho para que Ferrari mejore. Tenemos que respetar esa decisión. En esta carrera no vamos a mejorar un segundo; Stefano no hacía los alerones... Tendremos que esperar un tiempo y trataremos de ayudar al equipo con la nueva gente que viene".



"No he tenido oportunidad de hablar con Mattiacci, no sé si viajará a China. Será un buen momento para darle la bienvenida y no tengo mucho más que decir. Como piloto trataré de conducir lo más rápido que pueda, Kimi y yo".