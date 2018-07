Rosberg se hace con la pole de Canadá por delante de Hamilton y con Alonso séptimo

Cómo tiene que estar Hamilton tras la clasificación. Cómo tiene que estar el británico después de ser mejor que su compañero de equipo durante todo el fin de semana y que eso no le ha valido para ser el hombre de la pole. Porque en Q3, en el momento de dar el todo por el todo, Nico Rosberg ha sido mejor que Lewis y será él quien sea el primero en ver apagarse el semáforo del GP de Canadá.

Y es que otra vez, y van siete veces ya, la lucha sólo tuvo un color. Con el resto a años luz, de nuevo fueron Hamilton y Rosberg los que se disputaron la pole. De nuevo fueron el primero y el segundo del Mundial los que lucharon por la pole. Otra vez, otra lucha 'fratricida' entre compañeros de equipo. Entre los mejores, entre los que tienen en sus manos el volante del mejor monoplaza de 2014.

Muchas ganas se tenían el uno al otro tras lo sucedido en la clasificación de Mónaco, en la que Rosberg se salió por una de las pocas escapatorias posibles provocando una bandera amarilla y haciendo imposible que se mejorara su crono. Esta vez no hubo nada de eso, no hubo polémica alguna. Lo único que hubo fue un auténtico espectáculo de Nico en pista para batir como ha de ser a Lewis.

Ferrari, poca mejoría

Así lo hizo. Así lo hicieron de nuevo los dos Mercedes en Canadá, para dominar sin apenas oposición una vez más. Sólo un par de ellas, muy leves eso sí. Y no, no fueron de los 'mejorados' Ferrari. Las nuevas piezas que introdujeron los coches de Maranello sirvieron para los dos primeros Libres, pero no para clasificación. Ni Alonso ni Raikkonen fueron competitivos, y eso se vio reflejado en sus tiempos.

Fernando tuvo problemas con su flujo de gasolina, pero Kimi no tuvo ninguno. Y ni uno ni otro estuvieron cómodos desde la Q1, en la que tuvieron que poner superblandos para evitar sustos mayores. Sustos también tuvieron en Q2, en la que Raikkonen estuvo a punto de quedarse fuera. Y en Q3 no fueron rival. La soñada segunda línea se quedó en eso. Se quedó en un sueño.

El peligro se llama Williams

Séptimo y décimo salen Alonso y Raikkonen. Y sin ellos, los máximos rivales de los Mercedes fueron Sebastian Vettel y los dos Williams. El alemán, por fin, demostró ser un tetracampeón de verdad y aparte de batir a Daniel Ricciardo, algo que ya es noticia, pudo estar en la rueda de prensa de los tres más rápidos de un sábado.

Lo tocaron con los dedos tanto Bottas como Massa. Felipe dio un buen susto a Hamilton y Rosberg en Q2, y es que parece que Williams no va de farol en Canadá. El brasileño tuvo contra las cuerdas a los Mercedes, pero en Q3, y a pesar de su grandísimo crono, se vio superado tanto por Valtteri como por el propio Sebastian.

A ver si las mejoras que tienen los Ferrari se ven más en carrera, que es donde se distribuyen los puntos, que en clasificación. Por suerte para Alonso y Raikkonen, la posición en parrilla no es ni mucho menos determinante para Canadá. Ahora toca descansar y pensar en la estrategia para el domingo... y buscar un milagro que haga correr más al monoplaza rojo.