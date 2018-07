Rosberg acaba líder en los Libres 1 de Brasil con Alonso cuarto

La F1 ya está de vuelta en la mítica pista de Interlagos. Brasil recibe otra temporada más a los monoplazas en una carrera en la que todo puede pasar, aunque apostar por un Mercedes para la victoria sería invertir sobre seguro el dinero. Tras los Libres 1, Rosberg ha dominado con un 1:12.764, por delante de Lewis Hamilton y de Daniil Kvyat.

En esta ocasión la inalcanzable batalla que mantienen los dos Mercedes cayó del lado de Nico Rosberg. El alemán necesita de alegrías después de la pasada de Hamilton hace una semana en Estados Unidos para no llegar a Abu Dabi con la moral caída. De momento es el mejor en Interlagos con una diferencia de más de dos décimas con respecto a Lewis.



Podía haber sido el británico perfectamente el más rápido, pues el duelo que tuvieron ambos en unos simples Libres 2 fue intenso, pues ganar la batalla anímica a tu compañero de cara a clasificación siempre es un paso de gigante para la pole. Tuvo que conformarse con ser segundo Hamilton... eso sí, le metió más de siete décimas al tercer clasificado.



Alonso, gran actuación

Fernando Alonso nuevamente ha estado un paso por encima del nivel del F14 T. Con un motor en la reserva, el asturiano se llegó a colocar incluso en tercera posición tras Rosberg y Hamilton a falta de quince minutos para terminar con el cuarto mejor crono. Otra vez Raikkonen por detrás, otra vez una distancia importante entre ambos. Cinco décimas le metió el bicampeón al finlandés.



Sólo los imbatibles Mercedes y el Toro Rosso de Daniil Kvyat se colaron por delante de él. Los dos Red Bull, quizá por reservar motor en el caso de Ricciardo, muy por detrás. Vettel, de nuevo incómodo sobre el RB10, no dio imagen de tetracampeón. Los McLaren estuvieron representados sólo por Magnussen, pues Button ni salió. Y sin Bottas, Williams sigue con su estrategia de reservar lo mejor para el final



Accidente de Juncadella

La nota negativa de la jornada fue la bandera roja que provocó un accidente de Dani Juncadella. Se volvió a subir el español al Force India en esta sesión de Libres, pero esta vez no pudo terminar los 90 minutos en el monoplaza. Una salida de pista hizo que estrellara el coche con las protecciones a falta de una media hora y acabó así de forma triste su participación.



Todo por hacer en Brasil tras la primera toma de contacto con Interlagos. Muchas excursiones por fuera del asfalto debido a la falta de grip que se puede amplificar como al cielo le dé por soltar algo de agua. Mercedes reza para que eso no suceda, sobre todo Hamilton, que cuantas menos cosas haya ante las que luchar será beneficioso para su liderato del Mundial.