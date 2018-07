La recta final del Mundial arranca en Spa

No ha pasado ni un mes sin Fórmula 1 y todavía tenemos en la retina el carrerón de Hungría antes del parón veraniego. Ricciardo consiguió su segunda victoria de la temporada y Alonso terminó segundo, dejando claro por enésima vez que siempre está un paso por delante de su coche... y de su compañero: ha quedado por delante de Raikkonen en todas las carreras hasta ahora (11-0).



Y no nos olvidemos de Hamilton, quien remontó 19 posiciones; desde la cola del pelotón hasta el podio. Una escalada que le dejó a apenas once puntos de su compañero y actual líder del Mundial: Nico Rosberg. Nos quedan ocho carreras por delante y la tensión entre los dos pilotos de Mercedes se va a multiplicar.



Quedan 225 puntos en juego y la última carrera en Abu Dabi valdrá doble. Entramos en la recta final de la temporada y ya no valdrán excusas, errores ni fallos de fiablidad. Este fin de semana viajamos a Spa, uno de los templos de la Fórmula 1; una pista espectacular para un Mundial espectacular.