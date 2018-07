Mercedes se replantea usar órdenes de equipo tras el incendio de Spa

Mercedes está estudiando cambiar de idea e implantar las órdenes de equipo para evitar incendios como el de Spa-Francorchamps, donde Nico Rosberg y Lewis Hamilton arruinaron un probable doblete con un choque en Les Combes.



El británico reveló que Nico había reconocido que chocó "a propósito" contra su W05, pero Rosberg opina que fue simplemente "un lance de carrera" con su compañero. Todo Wolff, jefe del equipo, cree que fue "inaceptable", ya que la única norma del equipo era que no chocaran entre sí.

"Necesitaremos un nuevo sistema. Esto no puede volver a ocurrir", dice un Wolff furioso

Mercedes ha dado libertad a sus pilotos en lo que llevamos de temporada, pero el equipo podría cambiar de idea y Wolff asegura que se lo están replanteando tras lo ocurrido en Spa: "Desgraciadamente, sí. Aún no lo hemos decidido, lo haremos en los próximos días, pero yo estoy extremadamente enfadado. Me siento decepcionado, el equipo ha sido decepcionado. Teníamos unas normas y las hemos roto".

"¿Qué sentido tiene ofrecer grandes carreras y grandes luchas si al final quedamos como unos idiotas? Odiamos la palabra 'órdenes de equipo', pero ahora lo estamos discutiendo. Creemos que los dos lo han comprendido, necesitaremos un nuevo sistema. Esto no puede volver a ocurrir", apostillaba un Wolff furioso.

"Hoy la filosofía se ha acabado"

Toto no quiere poner en riesgo el título por "la emoción de las carreras": "No hemos decidido nada todavía, lo haremos en los próximos días pero estoy muy harto, me siento decepcionado y el equipo también lo está. Hemos definido unas reglas y las hemos roto. Todos somos fans y les debemos a todo el mundo ahí fuera dejarles competir, pero hoy la filosofía se ha acabado porque Mercedes ha perdido puntos muy valiosos y no queremos terminar en Abu Dabi perdiendo el título por darle emoción a las carreras".



Rosberg acabó la prueba segundo y, con el abandono de Hamilton, es más líder con 29 puntos de ventaja.