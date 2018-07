Hamilton falla en el agua y Rosberg sale en la pole de Bélgica con Alonso cuarto

Amenazaba lluvia en Bélgica. El agua se quería sumar a la fiesta del regreso de la F1 tras el parón estival y vaya si se sumó. Porque en Spa, pilotar en asfalto mojado en algún momento del fin de semana es como las tostadas en un desayuno. Tocó hacerlo en clasificación, en otra clasificación vibrante y espectacular, en la que Alonso fue cuarto y en la que Nico Rosberg logró la pole. El alemán sacó tajada de los numerosos errores de Hamilton para ser el que primero vea el apagado del semáforo en el GP de Bélgica.



Para pocas bromas estaba la pista. Desde el comienzo estaba claro que quien cometiese el más mínimo fallo tendría problemas, pues Spa no es un asfalto que perdone. A Hulkenberg no le disculpó sus problemas con los frenos, y el alemán vivió su peor clasificación desde Italia 2012. Y a Maldonado tampoco le pasó por alto su trompo, su enésimo trompo en F1.



Pero lo cierto es que estaba la cosa para pocas sonrisas y para mucho trabajo. La lluvia, la persistente lluvia, mojaba más y más la pista y exigía más y más a los pilotos que no quisieran ver naufragar sus opciones en carrera. Mucha cautela en todos, mucha atención en el muro y muchos riesgos que debían tenerse para superar una dura Q2, que a punto estuvo de llevarse por delante a Vettel y estar en la pelea por la pole.



Alonso pudo con todos sus rivales salvo Seb

Eso hizo Alonso, pelear por la pole. O viendo cómo está Mercedes, pelear por salir lo más arriba posible en parrilla. Buen camino llevó para ello el asturiano, pues no tuvo problema alguno en ninguna ronda clasificatoria e incluso firmó un tercer puesto en Q2. Pero la Q2 es la Q2, y la que cuenta es la Q3. Eso sí, Fernando bordó ambas, y reservando su neumático intermedio nuevo para el final y para competir de tú a tú con el RB10 de Vettel. Por milésimas no fue tercero el asturiano, pero la cuarta posición es un motivo de alegría para Ferrari.



Porque sólo Seb se le coló. Sólo él pudo y podrá ver antes que Fernando ver cómo se apagan las luces del semáforo belga. Ni Ricciardo, que cometió un error en su último y definitiva vuelta cronometrada. Ni ninguno de los dos Williams, que vieron cómo el agua apagaba su mayor potencia de motor y les hacía caer ante el mejor pilotaje del bicampeón del mundo. Y Mercedes... bueno, Mercedes no cuenta. No juegan en la misma Liga.



Mercedes sigue en su Liga

A los plateados les da igual agua, sol, nieve, granizo... no les importa absolutamente nada. Superioridad absoluta de Rosberg y de Hamilton, incluso se podían permitir hasta salirse de pista que marcaban mejores tiempos que el resto. Así que así pasó, entre uno y otro estuvo de nuevo la pole. Entre uno y otro está el Mundial y entre uno y otro centraban la atención de las cámaras en la última ronda clasificatoria.



Y entonces fue cuando Lewis cayó. Cuando sufrió lo suyo en el agua belga y cuando no pudo plantar cara ante Rosberg. Esta vez no fue por un problema técnico, mecánico, electrónico... ni tampoco fue el fuego. Fue el agua, el agua apagó las opciones de Hamilton de tener la pole, y Nico se alzó con ella de forma merecida al dar lo mejor en el momento adecuado. En el que había que demostrar que se era superior también a quien compite con tu misma arma.



Bianchi busca equipo competitivo

Un arma superior al resto. A saber que haría Jules Bianchi con algo así si ya con el Marussia es capaz de superar incluso a un Lotus y a un Sauber. El galo sigue creciendo a pasos agigantados, y en Ferrari ya pueden ir frotándose las manos con el piloto que tienen en sus filas. Él fue la noticia positiva de la jornada. La mala fue Ericsson, que cayó en su particular duelo en Caterham con un novato como Lotterer.