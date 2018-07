Rosberg: "He estado muy cómodo, pero la carrera será una historia diferente"

Cómo no, Mercedes copará la primera posición de la parrilla de salida. Pero esta vez no será Hamilton, sino Nico Rosberg, que repite la pole del año pasado: "Ha sido genial, tengo muy buenos recuerdos de esta pista y hoy ha vuelto a ser muy agradable".

El alemán alabó el fin de semana en las pistas de Sakhir. "He trabajado bien durante el fin de semana, he estado cómodo y he hecho buenas vueltas", aseguró. Para la carrera de este domingo volvió a mostrar su optimismo: "Será una historia diferente, pero tengo confianza y voy cargado de combustible".