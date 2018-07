Rosberg se estrena en la pole en este 2014 en un nuevo doblete de Mercedes

A la tercera fue la vencida. Y no, no es que Mercedes se haya bajado del carro de la pole, sino que esta vez ha sido Nico Rosberg el que le ha ganado la partida a Lewis Hamilton. El alemán ha podido, por fin, batir a su compañero de equipo en su particular lucha fratricida sobre la pista de Baréin y será quien salga desde la primera posición en la noche de Sakhir.

Y es que no ha habido en Baréin ni hay otro color en la F1 2014 que no sea el plata. Y e l verde azulado que también pinta el monoplaza más potente de toda la parrilla. Nadie, absolutamente nadie, puede batir a Nico y a Lewis en tanda corta... y en tanda larga casi que tampoco. Pero en tanda corta, que es lo que ocupa, son totalmente imbatibles, dejando al siguiente coche a 'sólo' 0.866 décimas.

Ese coche fue el de Daniel Ricciardo, así que para la igualada lucha que se preveía por la tercera plaza de los Libres 3 no contaba. Para la moral del australiano sí, porque nuevamente ha sido él quien cuando había que hacerlo, cuando llegaba lo serio, ha sido quien más batalla ha plantado a los todopoderosos Mercedes. Sin embargo él no contaba esta vez debido a su sanción de diez posiciones, así que la 'victoria' de la 'clase media' ha caído para otro 'Mercedes'.

Bottas se lleva la tercera plaza

Pues Mercedes es la marca del motor de los Williams. Del Williams de Valtteri Bottas, que con la inquietante estrategia de su equipo de no dar demasiadas vuetlas en pista ha tenido bastante para ganar a los demás. Pérez no ha podido con él. Al igual que Button. Y que Massa, su compañero de equipo. Ni tampoco pudo Fernando Alonso, que no ha tenido ni mucho menos su día más afortunado.

Problemas con la potencia del motor han lastrado el rendimiento del Ferrari y ha dejado al asturiano como el peor de todos en Q3. Tras sus buenos viernes, no pudo el sábado refrendar lo mostrado en los Libres. Raikkonen, su compañero, le ha superado por primera vez desde que comparten colores y quizá la mayor 'alegría' para él es, aparte de la sanción de Ricciardo, que Sebastian Vettel sale por detrás.

Vettel, fuera de Q2

De nuevo no pudo el alemán, el tetracampeón, superar la Q2. Como ya sucediera en Australia, el RB10 del germano no llegó a sus máximos y vio cómo mientras Ricciardo pasaba, cómo mientras Ricciardo marcaba el tercer mejor crono de clasificación, él no podía ni tan siquiera pasar entre los diez mejores. Entre ellos tampoco pudo estar Nico Hulkenberg, que viendo cómo fueron las tandas largas del Force India le habrían convertido en un rival muy temido por todos.

Así ha terminado la clasificación de Sakhir. Así, con los Mercedes de nuevo copando la mayor parte de la fotografía y con un siempre sonriente Ricciardo que a pesar de aparecer en la instantánea tendrá que ceder su puesto ganado el sábado a Valtteri Bottas por el error de Red Bull al colocarle una rueda en Malasia. Fernando Alonso necesita un milagro para no sufrir más de lo normal en Baréin.