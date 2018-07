"Felipe, Valtteri is faster than you", la frase más odiada por Massa

El piloto de Williams, Felipe Massa, protagonizó uno de los momentos más controvertidos del Gran Premio de Malasia después de que desoyera las órdenes de su equipo, que le instó a dejar pasar a su compañero con un claro "Bottas es más rápido que tú".

El brasileño hizo caso omiso y levantó una polémica que, sin embargo, Valtteri Bottas no ha querido alimentar: "Necesitamos analizar más lo que ha pasado".

La situación era así. Felipe Massa se situaba detrás de Jenson Button, mientras Bottas perseguía al brasileño. El equipo fue claro con Massa: "Déjale pasar, Bottas es más rápido que tú".

El expiloto de Ferrari no hizo caso y siguió intentando adelantar a Button, cosa que no consiguió. "He oído el mensaje, pero decidí hacer mi carrera y creo que hice lo correcto", afirmó Massa. "Luché por adelantar a Button y Bottas intentaba adelantarme a mí, creo que no habría cambiado nada de otra forma", sentenció.

Por su parte, el finlandés no quiso aumentar la polémica: "Tenemos que analizar si podríamos haberlo hecho mejor". Sin embargo, opina que la carrera podría haber sido diferente. "Creo que habría sido posible alcanzar a Button, eso creía en ese momento", afirmó Bottas.