Daniel Ricciardo, el hombre de la sonrisa eterna

El hombre de la sonrisa permanente la iba a lucir mejor que nunca en el podium del GP de Australia. Pero nada más bajarse del podio todo cambió, cuando se le anunció que se quedaba sin trofeo por el famoso caso del caudalómetro.

Llegaba Malasia. Carrera nueva y vida nueva, pero mismo gesto: sonrisa permanente. Y comenzó bien para él, ya que en la primera vuelta ya había adelantado a su compañero Vettel. Pero de nuevo todo empezó a torcerse. El alemán se la devolvió y en un 'pit stop' un error garrafal de los mecánicos dejó su rueda sin ajustar. Se quedó tirado, le remolcaron a boxes y, al volver a pista, su alerón se descolgó.

Total, de nuevo para dentro para volver a salir y acabar retirándose. A todo esto, también le sancionaron con un 'stop and go' que no pudo cumplir y, además, en Baréin tendrá una sanción de diez puestos por haber sido inseguros en el 'pit stop'.

En definitiva, ha rodado 106 vueltas y en 60 de ellas estuvo entre los tres primeros, para al final sumar 0 puntos. Pero ni eso le ha borrado la sonrisa.