Vettel: "Hemos tenido un problema de motor, estoy decepcionado"

El piloto de Red Bull Sebastian Vettel explicó, tras su abandono en las primeras vueltas del Gran Premio de Australia, que el motor de su RB10 "no tenía potencia", de manera que no podían competir y se vieron forzados a abandonar, algo "muy decepcionante" para el tetracampeón mundial.



"Hemos tenido un problema con el motor, no tiene potencia. Toda la unidad de potencia es disfuncional, con eso no podemos correr", reconoció Vettel poco después de haber salido de los garajes tras el abandono.



El tetracampeón del mundo explicó que en el equipo sabían que era "difícil" terminar la carrera. "El viernes tuvimos buen ritmo con el coche, pero hoy hemos tenido un problema con el motor", agregó. "Estoy aquí para correr, no para hablar, pero no podemos hacer nada", reconocía el piloto de Red Bull.



"No puedo hacer mucho más que esto, seguir mirando hacia adelante. Es muy decepcionante, pero es un año muy largo, hay muchos coches con problemas, muchas vueltas... Va a ser un año muy largo", finalizó.