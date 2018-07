Vettel, fuera de la Q3: "No estoy contento ni cómodo con el coche"

Sebastian Vettel no ha cerrado con buenas sensaciones la clasificación para salir en el Gran Premio de Australia. El piloto de Red Bull saldrá desde la duodécima posición, después de un emocionante final de la Q2 en la que el accidente de Raikkonen a falta de treinta segundos le obligó a exprimir su RB10.



"Con seguridad no estoy contento. Ha sido una tarde difícil. Lo he visto muy difícil con el coche y tenemos que hacer mucho trabajo en el equipo. Mañana es una carrera larga y habrá que ver qué pasa", reconoció el piloto germano.



El vigente campeón del mundo ha admitido que no se ha sentido "cómodo" y que ha tenido que enfrentarse a diferentes problemas. "He luchado con la facilidad de conducción del coche. No sé si Ricciardo tendrá el mismo problema. El coche está donde corresponde, está siendo bastante rápido", indicó.



A pesar de los malos resultados, Vettel ve con optimismo la carrera. "Es prometedor para mañana. Va a ser una carrera muy larga", finalizó. Es su peor de clasificación desde Brasil 2009.