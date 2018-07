La contaminación de Buddh, un problema en el GP de India

Va a ser que la niebla que sobrevuela el circuito de Buddh no es natural. No es ni mucho menos natural. La espectacular 'nube' de contaminación que se encuentra, y que se encontró la temporada pasada, en la pista del GP de India está suponiendo un verdadero problema para la realización normal de un fin de semana de F1.

Y es que no se ve. O se ve poco. Se ve tan poco sobre pista que toda esta polución ha obligado a retrasar y a recortar los Libres 3 debido a que el helicóptero médico no podía despegar al no tener casi visibilidad para realizar su trabajo. Tras 20 minutos, y en una sesión de menos de una hora, por fin los monoplazas se han podido poner a rodar sobre un circuito para el que por poco necesitan faros antiniebla.

No se espera cambio alguno ni para clasificación ni para la carrera. No se espera porque no es niebla, es contaminación. Y la contaminación a salvo que haya viento o lluvia, algo que no está previsto, no se va a ir ni para este sábado ni para la carrera.