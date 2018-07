Tensa charla por radio entre Lotus y Raikkonen: "¡Kimi, apártate del puto camino!"

Faltaban tres vueltas para el final del GP de la India cuando Romain Grosjean, que partía desde la decimoséptima posición, llegó a la altura de su compañero Kimi Raikkonen. El piloto galo, con neumáticos nuevos, tenía un ritmo superior al futuro compañero de Fernando Alonso en Ferrari. Sin embargo, el finlandés no se lo puso fácil.

"¡Está loco!", exclamó por radio Grosjean tras salirse de la pista para evitar chocar con Kimi. Un lance de carrera que, con las órdenes de equipo permitidas, pudo costar el tercer puesto a Lotus en el podio de Buddh.



Alan Permane, director de operaciones del equipo inglés, indicó a Raikkonen por radio que se dejara adelantar. "Ni idea. Preguntadle a él", señaló Grosjean al término de la prueba. La conversación fue la siguiente:



Permane: "¡Kimi, get out of the fucking way!" (Kimi, apártate del puto camino).



Raikkonen: "Don't fucking shout at me" (No me grites, joder).



"Fue un poco decepcionante, para ser honestos. (Kimi) Sabía que sus neumáticos habían terminado y no había necesidad de tener una batalla. Romain estaba corriendo duro y estoy seguro de que tendremos una charla con él", aseguró Permane.



Eric Boullier, jefe del equipo, fue más diplomático: "Fue un malentendido, porque Kimi no esperaba que Romain fuera tan rápido. Tuvimos que calmarles por la radio".



A Grosjean y a Raikkonen les quedan apenas tres carreras como compañeros, ya que a partir de la próxima temporada Kimi vestirá el rojo Ferrari y, salvo sorpresa, Romain seguirá en Lotus. Como posibles compañeros suenan Hulkenberg, Maldonado y Massa.