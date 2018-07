Maldonado: "Tengo varias opciones"

Pastor Maldonado asegura estar feliz de dejar Williams a finales de este año. El equipo británico anunció esta semana que Felipe Massa será el nuevo compañero Valtteri Bottas en 2014 y puso fin a la relación con Maldonado como primer piloto tras tres años en el equipo.

"Estoy muy feliz", dijo en Austin el venezolaon. "Desde hace un par de meses estaba en conversaciones con el equipo y quería dejar el equipo. Eso es todo. Estoy muy feliz por eso. Fue mi decisión. En Singapur decidí dejar el equipo más o menos y fue al cien por cien mi decisión".

"Creo que he dado más al equipo de lo que me ha dado el equipo a mí"

Sobre las razones para marcharse de Williams, el piloto venezolano sugirió que se debe a que el equipo no le ha dado el coche que él piensa que se merece. "Creo que he dado más al equipo de lo que me ha dado el equipo a mí", explica.

Maldonado quiere seguir mejorando: "Nos encontramos con una victoria, nos encontramos con un muy buen resultado el año pasado, y hasta este año hemos estado haciendo carreras bastante buenas. Pero esto no es todo. Estoy a la espera de algo más, espero algo más de la F1".



Un año muy duro para Pastor

"Por supuesto que fue un año duro, muy duro para todo el equipo, y mi decisión fue porque no estaba suficientemente bien en el equipo a nivel personal. Quería probar algo diferente, y tal vez este sea un momento muy importante para mí y mi carrera. Es una decisión difícil, pero una buena elección", dice el venezolano.



Maldonado se ve en F1: "Por supuesto estamos hablando con Lotus, pero tengo un par de opciones más. Tal vez tenga una idea. Estamos trabajando en eso. Espero tener la decisión final pronto y una ruta clara para el próximo año".