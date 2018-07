De la Rosa: "Creemos saber qué falló en Mónaco"

La F1 llega a Canadá y Ferrari tiene otra prueba y otra posibilidad de demostrar el rendimiento del F138 después del traspié de Mónaco. Pedro de la Rosa, piloto probador de la escudería, tiene claro que Montecarlo es pasado y Montreal presente pero para presente en Maranello es el 'Pirelligate' y las sospechas de pruebas ilegales con los neumáticos tanto de ellos como de Mercedes.

Con todo, la FIA ha retirado ya investigación Ferrari y el catalán está tranquilo: "No me voy a mojar en lo de Pirelli porque es una guerra absurda para nosotros. Nosotros no hemos hecho nada malo, y los que lo hayan hecho serán investigados por la FIA, como está pasando. Tenemos que pasar de esta polémica, tenemos bastantes retos de desarrollo. No me preocupa mucho".

Así que la preocupación es Canadá y Montreal, sobre todo después de los problemas que tuvo Alonso en la última prueba de Mónaco: "Hemos estado trabajando toda la semana en el simulador. Primero para ver por qué hubo falta de ritmo en Mónaco. Creemos saber por qué. Hemos trabajado bien pero Canadá es muy diferente a Montecarlo. En este circuito no sólo cuenta la velocidad y la frenada, sino también el cómo funcionan los neumáticos".

Ante esto, De la Rosa desvela el estado anímico de Fernando: "Fernando siempre está muy tranquilo. Está concentrado con el trabajo que tiene este fin de semana. Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, maximizar nuestro coche y nuestras partes aerodinámicas".