Muere un comisario de pista del GP de Canadá al ser atropellado por una grúa

Un trabajador de pista del GP de Canadá de Fórmula 1 ha fallecido tras ser atropellado por una grúa que trasladaba un monoplaza a los "boxes", según informó la Federación Internacional del Automóvil (FIA).



El empleado intervenía en la recuperación del monoplaza de Esteban Gutiérrez inmovilizado durante la carrera y a su correspondiente traslado a los garajes cuando se le cayó su transmisor de radio y, al intentar recogerlo, se tropezó y fue arrollado por el vehículo de recuperación.



El trabajador fue llevado a la unidad sanitaria del circuito y, posteriormente, trasladado en helicóptero al Hospital del Sagrado Corazón, donde finalmente falleció a las 18.02 locales.

Los pilotos recuerdan al operario

Los pilotos de Fórmula 1 han querido rendir homenaje al trabajador, entre ellos Fernando Alonso, que ha mostrado su tristeza por la "terrible noticia".



"Hoy no hay nada que celebrar. Terrible noticia que llega con la muerte de un comisario de carrera. Muy triste. RIP", aseguró el piloto español de Ferrari, segundo en la carrera por detrás de Sebastian Vettel.



"El trabajo de los comisarios de carrera no siempre se ve pero es vital para nuestro deporte y sin su compromiso, tiempo y dedicación no habría automovilismo. Estoy muy triste por esta noticia. Mis pensamientos están con su familia y amigos", indicó por su parte el piloto alemán.



Gutiérrez: "Nuestras condolencias"

El trabajador, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, estaba ayudando a evacuar el monoplaza de Esteban Gutiérrez (Sauber), que se salió de la pista, y al caerse el 'walkie' y agacharse a recogerlo, el conductor de la grúa que elevaba el coche no le vio y le atropelló.



El propio Esteban Gutiérrez mostró sus condolencias a través de Twitter. "Mis condolencias a la familia del marshall que ha perdido la vida durante la carrera de hoy. Nuestras oraciones para él y su familia. RIP", expresó el piloto de Sauber en la red social.



Jenson Button también quiso mostrar su apoyo al fallecido. "Sorprendido y entristecido con la noticia de que un trabajador que está para mantenernos seguros haya perdido la vida durante nuestra carrera. Descanse en paz amigo", afirmó el británcio