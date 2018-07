Vettel: "Webber y yo no hemos tenido la mejor de las relaciones"

Sebastian Vettel ha completado su cuarto Mundial con la novena victoria consecutiva gracias a su triunfo en el GP de Brasil. El alemán se ha impuesto en una prueba en la que ha estado acompañado en el podio por Mark Webber y por Fernando Alonso.

El alemán sabe que no ha sido una prueba perfecta: "Ha sido una carrera interesante a pesar de que he tenido una pobre salida. A partir de la primera curva he podido controlar. El coche ha estado tremendo, mejorando continuamente".

Además a punto estuvo de irse todo al garete con una segunda parada horrible: "He estado pendiente en mi parada por los neumáticos, porque hemos entrado los dos coches al mismo tiempo. No sé que ha pasado pero al final salió bien, aunque fue complicado por la lluvia".

Para terminar, tuvo palabras de ánimo para Webber, admitiendo que no son precisamente amigos: "Hemos sido buenos compañeros. No hemos tenido la mejor relación, pero hemos sido muy respetuosos y hemos logrado grandes cosas para el equipo".