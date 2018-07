Rosberg vence a Vettel en la batalla acuática de los Libres 2 de Brasil

Poca acción hubo en el parque acuático de Interlagos en los Libres 2. El agua ha sido una constante y la pista no ha dado tregua a unos pilotos que no tuvieron la opción de calzar los neumáticos intermedios hasta bien entrada la sesión. Fue con esas gomas con las que Nico Rosberg volvió a alzarse como el más rápido con un tiempo de 1:27.306.

La amenaza de banera roja se cernía sobre Brasil cuando aún no había dado comienzo la segunda tanda de entrenamientos. Los pilotos no tenían la más mínima prisa por ponerse sus bártulos a la espera de que pudiera suspenderse momentaneámente los Libres 2 pero finalmente fue el verde el que ondeó sobre el cielo brasileño y se pudo rodar con normalidad... con relaitiva normalidad.

Porque pocos se atrevían a poner sus ruedas en pista. Y entre esos pocos no estaban más favoritos que Nico Rosberg, que Mark Webber y que los dos Lotus. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y los dos coches rojos de Ferrari se mantuvieron al margen con un Fernando Alonso que estuvo buena parte del tiempo de Libres 2 hablando con Andrea Stella y con los ingenieros de la 'Scuderia'.

Alonso, primero en poner intermedios

Cuando se puso el mono de trabajo fue el primero que puso neumáticos intermedios entre la gran cantidad de agua que caía y caía en Interlagos. Y no lo hizo sólo para dar una vuelta de calentamiento, sino para marcar tiempo, tiempo que fue algo lento pues la pista no estaba tan seca como para no poner de lluvia extrema. Demasiada agua había sobre la pista de Brasil.

Poco a poco fue mejorando sus marcas, con record del tercer parcial incluido, y eso fue un aviso para el resto. Un aviso de que ya podían salir con intermedios y jugársela. Así que eso fueron haciendo los demás pilotos a pesar del gran riesgo de marcarse un 'aquaplanning' en una pista que pocos errores perdona. Vettel también se arriesgó

No se había dejado ver por pista el tetracampeón hasta que faltaba un cuarto de hora para el final. No hizo falta más que una vuelta para comprobar que mientras que el primer sector y el tercero estaban para intermedios, el segundo no era precisamente un camino de rosas para los monoplazas con ese compuesto. Era ahí donde Seb, y los demás, perdían todo lo que ganaban en el tramo inicial y en el tramo final del circuito.

Rosberg aprovecha la mejoría de pista

Pero la pista mejoró de manera sustancial a pesar de la cantidad de agua que se veía salir con el paso de los coches. Fue precisamente Vettel el que demostró dicha mejoría y el que dio inicio a una batalla entre Red Bull y Mercedes para ver quién era el que se llevaba el premio de ser el más veloz de los Libres 2 en Interlagos, galardón que finalmente fue para Nico Rosbeg.

Undécimo fue finalmente Fernando, tiempo claramente influenciado por la inmensa mejoría que hubo en pista y de la que él disfrutó más bien poco. Cualquier cosa puede pasar en clasificación como haya agua. Y mucho ojo con los dos Toro Rosso, que se están mostrando muy competitivos en Brasil.