Horner: "Alonso será el mayor rival para Vettel"

DESPEJA LAS DUDAS SOBRE RED BULL

Ya no hay tiempo para más probaturas y en Red Bull están muy confiados con sus opciones y sus posibilidades a pesar de no haber estado del todo finos en los test de pretemporada. Christian Horner, director del equipo, no tiene la más mínima duda de que el RB9 es un coche veloz y apunta a Alonso como el principal rival para Vettel este 2013.