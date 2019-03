¿Debe Felipe Massa ser gregario incondicional de Fernando Alonso?

¿Hay que marcar una jerarquía entre pilotos desde la primera carrera? "La decisión de parar antes en Melbourne fue de Fernando Alonso", asegura Marco Canseco del diario Marca. "La táctica fue decisiva. Felipe Massa tiene que ser gregario total de Alonso", opina Carlos Miquel, enviado especial de Cope y La Gaceta. "En la primera carrera no puede hacerse eso, es muy pronto", replica Canseco.



Ambos comentaristas creen que Ferrari puede ir bien en Sepang, al igual que Lotus, si bien la gran incógnita vuelve a ser Red Bull. "Red Bull tuvo un pelín de prepotencia en la clasificación de Australia", dice Carlos Miquel, ya que los monoplazas energéticos coparon las dos primeras plazas en Melbourne y luego no tuvieron ritmo de carrera.



¿Es la carrera 200 de Fernando Alonso? El asturiano ha tomado la salida en 197 grandes premios, ya que no pudo correr los de Bélgica del 2001 (por una avería en su Minardi) y Estados Unidos del 2005.

"Para mí la 200 es en China, pero lo importante son los récords y lo que nos ha hecho disfrutar", dice Carlos Miquel. "Se le va a recordar como uno de los más talentosos". "Para mí es el GP 200 y punto", opina Marco Canseco.