De la Rosa: "No hay que esperar milagros en Brasil, nuestro rendimiento será parecido"

A pesar de todas las complicaciones existentes para HRT en este GP de EEUU, finalmente tanto Karthikeyan como De la Rosa han terminado la carrera. Pedro ha logrado terminar 21º por delante de su compañero debido también a las retiradas de Mark Webber y de Jean Eric Vergné.

El español está satisfecho con su trabajo y con el rendimiento del monoplaza, sobre todo de sus ruedas: "Ha ido bien, hemos acabado. El coche ha sido fiable y los neumáticos han ido mejor de lo que esperábamos. Con el primer juego de neumáticos he empujado demasiado en las primeras vueltas

A pesar de todo, no ha sido fácil para De la Rosa, que ha tenido algún que otro problema al final de carrera: "En una curva rápida, se me ha roto la fibra de carbono del lado derecho del asiento a falta de cuatro vueltas. Pensé que me tenía que retirar, pero aguanté con el codo en el coche".

Para Brasil, Pedro no augura grandes cambios en HRT: "No hay que esperar milagros en Brasil, el rendimiento será parecido. Marussia ha mejorado y está con Caterham. Nosotros nos hemos estancado. A ver en Brasil, si llueve, si truena... si hay relámpagos. Todo lo que sea una carrera en seco y estándar no nos viene bien".