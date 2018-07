Vettel: "Tenemos un buen margen con los coches de detrás"

Sebastian Vettel ha demostrado su poderío y el de Red Bull sobre la pista de Yeongam y ha logrado una victoria que le permite salir de Corea líder del Mundial con seis puntos de ventaja sobre Fernando Alonso a falta de cuatro carreras para que se termine el campeonato.

El alemán está muy motivado para las próximas pruebas: "Tengo muchas ganas de ver qué ocurre en las siguientes carreras pero pueden ocurrir muchísimas cosas. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y tener los mejores resultados posibles".

Sobre la ya concluida carrera de Corea, Vettel no puede ocultar su sonrisa: "Estoy muy contento, ha sido una carrera fantástica desde la salida. Mark ha patinado un poco y estábamos todos en paralelo. Me he defendido con el KERS y me puse en cabeza. Luego a tirar, aunque Webber estaba cerca y estaba muy ajustado. Además hemos hecho dos muy buenas paradas, sólo he fallado en la curva 3. Nos preocupaban los neumáticos delanteros"

Además, Sebastian reconoce la actual superioridad de su coche: "Tenemos un muy buen margen con el resto de monoplazas. No ha habido demasiado tiempo con respecto a Japón, pero esta es la dirección a seguir".