Antonio Lobato: "Los milagros no sirven en Fórmula 1, hay que traer algo a India"

El tercer puesto de Fernando Alonso en Yeongam no ha sido suficiente para evitar que Sebastian Vettel arrebate el liderato del Mundial de F1 al piloto asturiano. El Red Bull ya venía mostrándose intratable en las últimas carreras, un hecho que, según Antonio Lobato, complica mucho el título de pilotos a Ferrari.



"En Red Bull han encontrado algo, han logrado tres victorias consecutivas para asaltar el liderato del Mundial. Y a falta de cuatro carreras va ser muy difícil quitárselo", advierte Lobato.



Y es que Fernando Alonso se ha mantenido durante buena parte de la temporada como líder del Mundial sin tener el mejor coche de la parilla.



Lo cierto es que Fernando ahora ya no es el líder del Mundial. La magia no ha terminado en sus manos, pero al final los milagros no sirven en esto de la Fórmula 1. Lo que necesitas es tener un arma, un coche que realmente funcione. Y el coche nunca ha funcionado más allá de los rivales", finaliza Lobato.