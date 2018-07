Gené: "Hay que hacerlo tan bien como lo hemos hecho este año"

Se palpa la tensión y el nerviosismo positivo en el box de Ferrari. Se viene encima un fin de semana especial, un fin de semana en el que Fernando Alonso tiene opciones de proclamarse campeón del mundo de F1 por tercera vez y en la 'Scuderia' nadie es ajeno a esta posibilidad. Y Marc Gené tampoco.

El piloto probador de los italianos está optimista: "Hay sensaciones químicas en el ambiente. Somos conscientes de que se van a vivir momentos irrepetibles y muy importantes. tenemos que hacerlo tan bien como lo hemos hecho este año".

Gené no quiso decir ni sí ni no a si Fernando tenía piezas nuevas para Brasil: "Puede que no lleve nada nuevo pero hay que comparar las mismas piezas, porque lo que a veces no funciona en una pista en otra sí que lo hace".