Ferrari solicita a la FIA una aclaración sobre el adelantamiento de Vettel a Vergné

El adelantamiento de Vettel a Vergné en la cuarta curva del GP de Brasil sigue alargando el Mundial de Fórmula 1. Después de que las imágenes de la cámara 'on board' de Vettel constataran que el adelantamiento se realizó mientras había una bandera amarilla en pista, Ferrari ha hablado. Los de Maranello han lanzado el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter @InsideFerrari: "Ferrari ha solicitado, por medio de una carta, una clarificación a la FIA por el adelantamiento de VET a VER en la vuelta 4 del GP de Brasil".



En los últimos días han proliferado en las redes sociales vídeos e interpretaciones sobre la legalidad del adelantamiento del tricampeón del Mundial. De haber sido sancionado con un 'drive through' Sebastian Vettel podría haber perdido el Mundial, ya que en el momento de la supuesta infracción Vettel se encontraba remontado después de haber sufrido un golpe en la salida y terminó la carrera tan sólo tres puntos por delante de Fernando Alonso.



Según ha adelantado la publicación SportYou, la FIA dice que "no hay caso Vettel" y no existen dudas de que la maniobra era legítima. Según la FIA, el sector de bandera amarilla en Interlagos comienza en el panel de luz justo antes de la curva 3 y termina unos 150 metros antes de la curva 4, donde se muestra un panel de luz verde. Sin embargo, señalan que en medio de estos dos paneles un operario ondeaba una bandera verde.

La normativa establece que cuando una bandera verde se muestra antes de la luz verde, es el primer verde el que tiene prioridad. Estas declaraciones se producen después de que el vicepresidente de la FIA, Joaquín Verdegay, afirmara que "el derecho de revisión sólo corresponde a las partes afectadas, en este caso a Ferrari, y lo tienen que hacer antes de este viernes 30 de noviembre"