La FIA no actuará de oficio por el adelantamiento de Vettel

La Federación Internacional del Automóvil no actuará de oficio en el adelantamiento del alemán Sebastian Vettel al francés Jean-Eric Vergne durante el Gran Premio de Brasil, en el que aquél se proclamó campeón mundial. Lo ha revelado Joaquín Verdegay, vicepresidente de ese organismo.

"La FIA no puede actuar de oficio. El derecho de revisión sólo corresponde a las partes afectadas, en este caso a la escudería Ferrari, y lo tienen que hacer antes del 30 de noviembre. Si los más interesados no lo hacen, la FIA no lo hará. Todos los árbitros tienen derecho a equivocarse", ha dicho Verdegay.

"Los hechos no están tan claros ni son tan evidentes. No se ve tan claro que el adelantamiento se produzca con banderas amarillas. Si los comisarios lo hubieran visto, habrían impuesto un 'drive through- -paso por la calle de garajes-, pero Vettel habría podido compensar apretando más. También me cuesta ver que el Toro Rosso (de Vergne) se separe tanto cuando la carrera terminó con un coche de seguridad", ha agregado Verdegay en declaraciones a una emisora de radio.

En unas imágenes difundidas en internet, y que puedes ver aquí, parece que Vettel adelanta a Vergne cuando aún hay banderas amarillas (en este caso con un sistema de iluminación) en el circuito de Interlagos, algo que no está permitido. El alemán consiguió acabar en el sexto puesto, suficiente para proclamarse por tercera vez consecutiva campeón mundial. Fernando Alonso (Ferrari) acabó en una insuficiente segunda plaza, y terminó el Mundial a tres puntos del germano.