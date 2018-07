Las redes sociales celebran la victoria de Lewis Hamilton en #A3F1Hungria

El GP de Hungría se presentaba para los aficionados como la última oportunidad de Ferrari para dejar buen sabor de boca entre los internautas antes del parón veraniego. El 5º puesto de Alonso en clasifiación no convencía a casi nadie, aunque otros conscientes del déficit de la scuderia para clasificar, percibían cierta mejora en la posición como @kevingil60 en Twitter: "Grande @alo_oficial que por fin consigue mejorar un puesto de salida.Buenas sensaciones para la carrera,¡todo es posible!". Mientras, otros muchos recriminaban al Ferrari su bajo rendimiento:@SuperTokio95: "No se puede ganar un mundial sin hacer poles y más en circuitos como éste, muy mal Ferrari".

Después de sus problemas con el kers en clasificación las redes sociales se volcaban con Mark Webber antes de la carrera para animarle pese a su racha de mala suerte en Red Bull. En la web de Fórmula 1 de Antena 3 #niky_prost comentaba: "Fuerza para Webber, aun le quedan 9 carreras para dar caña... pese a "su equipo", en la misma línea Carlos Izquierdo: "Webber está de probador de coches para que Vettel no tenga problemas". Mientras, los espectadores más melancólicos recordaban la primera victoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1 en suelo húngaro, MikiCrack: "Tenía 8 años cuando Alonso consiguió su primera victoria de la F1 en Hungría. Desde entonces no he dejado de confiar en él ni en los momentos más difíciles".



La carrera ha sido otra historia. Una salida de titanes con los hombres más luchadores de la parrilla arriba hacía presagiar que la remontada de Alonso no iba a ser fácil.@Enrique_MM10 comentaba en Twitter: "Pasar de sexto hoy es un milagro", mientras que el buen ritmo que demostraba Hamilton manteniendo la primera posición sorprendía a la comunidad de aficionados: ‏@itislolasworld: "La sorpresa del día claramente es el ritmo del Mercedes de Hamilton".

@MdelMar1986: "No creo que Grosjean sea un piloto para la Fórmula 1"

El toque en el alerón de Sebastian Vettel generaba un gran hilo de comentarios marcados por el desconcierto ya que el alemán no acusaba el toque y seguía manteniendo un ritmo superior: ‏‏@sanruzgreco: "No dicen que si hay un ataque nuclear, o una explosión de esas raras sobreviven las cucharachas?? y los RB también", "@fdoherrero: Cómo puede hacer esos tiempos Vettel con el alerón tocado, otro piloto ya había entrado a cambiarlo #redbulldopado".

La sanción en forma de 'Drive through' para el Lotus de Grosjean por su adelantamiento a Massa no acababa de convencer a los internautas como ‏@emilio_jm: "Injusta la sanción de Drive Throungh a Grosjean!! Eso lo hace Vettel y le aplauden por un gran adelantamiento!!", para @MdelMar1986 el protagonista de la carrera ha sido Grosjean "por lo mucho que deja desear su pilotaje. No creo que sea un piloto para la Fórmula 1".

Pocas vueltas antes de que finalizara la carrera el acercamiento de Webber a su compañero Vettel hacía subir la temperatura en la red."¡Quiero ver el adelantamiento de Webber!", aseguraba @Fer1303Fer. También en Twitter @kikomg97 se preguntaba: "¿En serio os creéis que van a dejar que Webber adelante a Vettel? Son capaces de hacerle parar y volver a quitarle una tuerca" comentaba @kikomg97.La victoria de Hamilton ha sido celebrada entre la afición: #FannyF1: "Con lo poquito que me gustaba Hamilton hace unos años cómo me alegra verlo ganar ahora, grande".