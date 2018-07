Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo a Jules Bianchi en el GP de Rusia

La actualidad deportiva quedaba al margen en el debate de los internautas durante los entrenamientos libres del GP de Rusia. La preocupación por el estado de salud de Jules Bianchi imperaba entre los aficionados que exigían nuevas medidas de seguridad durante las carreras que eviten que se vuelva a producir una desgracia como la que tuvo lugar en el GP de Japón.



En la página web de Antena 3 Pedro Lanzada comentaba: "Muchísimo ánimo para la familia de Bianchi. Parece mentira lo pronto que se nos olvida que estos hombres se juegan la vida en un deporte. Mi reconocimiento a todos". Mientras, Mar Barros destacaba la reacción de los compañeros de Jules: " Me ha gustado mucho el detalle de la parrilla con Bianchi. Por mucho deporte de élite que sea conviene que los pilotos recuerden lo que de verdad importa".

Las críticas a la dirección de carrera eran otro hilo común de comentarios. Para Raul Suarez Gonzalez (Facebook): "Tenían que haber parado la carrera y a ver si ponen comisarios competentes la bandera verde tuvo que influir". En Twitter @lavallobiol daba su opinión de lo sucedido: "En mojado se debería revisar la normativa evaluando la velocidad del tramo, la amplitud de las escapatorias y grip del asfalto". En el mismo sentido comentaba José Manuel Calvo: "Lo que hay que cambiar es la forma de retirar los coches no con una pala. Mucha seguridad en las protecciones, máxima tecnología y para retirar un coche se utilizan una pala de construcción".

En medio del debate sobre la seguridad, los internautas han respondido de una forma tajante a la Pregunta Web de la semana: "¿Cambiarías las normas del coche de seguridad tras el accidente de Bianchi?. Un 82% ha respondido de forma positiva frente a un 18% que no modificaría la normativa.

En un segundo plano quedaba el debate sobre el futuro de Fernando Alonso ante su inminente salida de Ferrari y la llegada de Sebastian Vettel a la escudería roja. Javier Santander destacaba: "Yo soy Alonso, y si viene Vettel no me voy, que despidan a Kimi, y el año que viene con el mismo coche demuestro que los cuatro mundiales los ganó Newey". Eva Peñuelas en Facebook enviaba su ánimo a Fernando Alonso: "Ánimo Fernando ¡Pero un año sabático no, por favor!. Te seguiremos donde vayas".