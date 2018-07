Un abuelo marchoso se marca un baile para entretener a los nietos

¿En qué casa no prestan los abuelos una ayuda fundamental para cuidar a los pequeñajos? Posiblemente en pocas, porque se han convertido en figuras imprescindibles en el cuidado de los nietos. Y para que luego digan que si a esa edad no se tiene paciencia, o no se tienen ganas de jugar con los niños, valga este ejemplo.

Los niños de esta grabación sólo quieren que les cuide el 'abu'. Y no es de extrañar. Es un abuelo, sin duda, entregado. Al ritmo de la música, el abuelo se marca una danza con sus piruetas y su movimiento coordinado de pies y manos, para distraer a sus dos nietos que, por otra parte, parecen estar bastante tranquilos. No sabemos si hipnotizados por el baile del 'abu'.