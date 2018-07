Las cámaras de seguridad de un supermercado captan varios artículos flotando en el aire

Las cámaras de seguridad de una tienda en Kent (Reino Unido) ha capturado cómo una caja de bolsitas de té flota deambulando por la tienda sin que nadie las sujete. El vídeo ha sido grabado en el Centro de Nutrición de Whitstable, y el establecimiento se ha hecho muy popular desde que la grabación fuera publicada en Internet.

La dependienta Michelle Newbold no se lo podía creer cuando vio la caja flotando por la tienda en el vídeo de la cámara de vigilancia. "Me quedé perpleja. No podía creerlo. No tengo ni idea de cómo pudo haber sucedido esto. Es un completo misterio", ha comentado la empleada al Daily Mail.

En las imágenes se puede observar cómo las bolsitas de té salen de la estantería y, a continuación, se dirigen hacia un cliente que se encuentra cerca de ellas. La caja flota alrededor del hombre, que se sobresalta con el suceso y se queda bastante confundido.