Cospedal no desmiente que Podemos se sitúe como segunda fuerza en los sondeos internos del PP

En opinión de María Dolores de Cospedal, la agresión producida ayer a Mariano Rajoy fue "muy fuerte", aunque él se lo tomó con "tranquilidad y sorpresa". Sin embargo, considera que "tampoco se puede empañar la campaña por una excepción muy desagradable" porque "es fundamental que la sociedad española no es así". Entiende que este tipo de incidentes son "inevitables" porque "no vas a acordonar la calle" ya que " el objetivo es estar con la gente".

Además, la política popular ha dejado claro durante la entrevista en Espejo Público que la agresión no tiene nada que ver con el discurso "equivocado" de Pedro Sánchez en el cara a cara. En ese encuentro, ha defendido que Rajoy "no es una persona agresiva y no tiene que dar ese ejemplo", pero "no permitió" que el candidato socialista "le insultara".

Pactos electorales

La secretaria general del PP también ha señalado que Rajoy ha hablado de la necesidad de que haya un Gobierno estable, pero no necesariamente un pacto de legislatura. Por ello, en este momento lo más importante es "conseguir el mayor número de diputados para que no quepa la menor duda de quién tiene que formar gobierno".

Además, ha negado la acusación de Susana Díaz, la presidenta andaluza, de que en la región se esté dando una "pinza" entre su partido y Podemos y ha explicado que simplemente están realizando un trabajo de "oposición".

"Agresiones como la de Rajoy son inevitables"

En cuanto a los sondeos internos que maneja el Partido Popular, Cospedal ha señalado que su formación ha crecido en el último mes y no ha desmentido que como segunda fuerza política se sitúe Podemos, aunque ella preferiría que fuera el PSOE.

Corrupción

La política popular ha zanjado el tema de Bárcenas arumentando que su partido ha actuado de forma clara y que al extesorero "le ha caído todo el peso de la ley" porque han colaborado siempre con la justicia.

En todo caso, ha señalado que se trata de un asunto totalmente diferente al de Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna porque este últmo había declarado su actividad en el Congreso. Por ello, ha indicado, el PP no puede hacer nada más que abrir el expediente disciplinario que ha iniciado y que cuando "uno es proclamado candidato no se puede hacer nada más allá para que esa persona haga algo que no quiera hacer"

Políticos en la televisión

Por último, Cospedal ha manisfestado su desacuerdo con el papel de los políticos en los programas de televisión, donde "se está frivolizando la actividad política".