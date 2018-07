Rubalcaba hará "campaña doble" con sus planes "y los que Rajoy no quiere contar"

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado este martes que en los días que quedan hasta el 20N hará "doble campaña" y "doble trabajo", porque además de exponer su propuesta desvelará "lo que no quiere contar" el 'popular' Mariano Rajoy. "Vamos a decirles la verdad a los ciudadanos porque están diciendo verdades a medias", ha manifestado.

Ante 2.500 personas en Toledo, Rubalcaba ha huido de su faceta de profesor y ha sacado su cara más mitinera para pedir a los suyos que salgan "a pelear" y "a trabajar hasta el final", empezando por salir a decir "a los ciudadanos la verdad", que "no basta que cambie el Gobierno para que cambien las cosas".

El candidato socialista ha aludido varias veces al cara a cara electoral y, mientras el público se reía de Rajoy, él ha dejado claro que está seguro de que el líder del PP "se sabe bien" su programa, y que lo que ocurre es que "cuando alguien no dice es porque no le interesa decir". "Vamos a decir a los ciudadanos la verdad de lo que creemos que pasaría si decidieran que gobernara la derecha", ha proclamado.

Frente a un Rajoy que, a su juicio, "cuando calla otorga", Rubalcaba se ha comprometido a que si él gobierna "habrá prestaciones por desempleo para todos los que tengan la desgracia de no tener empleo, absolutamente para todos".

"Pedimos el voto para asegurar lo que hemos hecho y para construir lo que necesitamos, para eso pedimos el voto. Cuando pedimos el voto es porque tenemos una causa, nuestra causa es relanzar la economía y crear empleo, nuestra causa es no olvidarnos nunca de la protección social, es defender derechos hombres y mujeres, esa es nuestra causa", ha proclamado ante un auditorio entusiasmado que le gritaba "Tú sí que vales", reclamaba a gritos la dimisión de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal y llamaba "casposos" a los 'populares'.

Respondiendo a ese calor, Rubalcaba ha asegurado que durante el debate pensaba precisamente en ellos "en ser vuestra voz y vuestro corazón", ha dicho y que eso fue lo que le dio "fuerza y tranquilidad" en un momento en que a su juicio era lógico estar nervioso. "No puedes evitar tener en la cabeza que 12 millones de personas están mirando si llevas bien la corbata, cómo mueves las manos, lo que dices, en el caso de Rajoy lo que lees", ha añadido haciendo las delicias del auditorio.

Pero además, ha recalcado que también le dio "tranquilidad y fuerza" saber que ha formado parte de los Gobiernos de Felipe González, que puso en marcha la sanidad gratuita, las pensiones y la educación obligatoria, y de José Luis Rodríguez Zapatero, con su ley de dependencia, su permiso de paternidad y su mantenimiento del gasto de desempleo, becas y dependencia "cuando las cosas han ido mal".

Para Rubalcaba, está claro que hay cosas que el Gobierno podía haber hecho mejor pero ha llamado a defender con "orgullo" que pese a la crisis "no ha habido un parado que no haya tenido prestación, ni un becario que no haya tenido beca ni una persona que no haya tenido ayuda a la dependencia". Por eso, ha asegurado que uno de sus momentos favoritos del debate fue cuando Rajoy le dijo: "Yo no soy como usted". "Me dije claro, tú eres de derechas", ha espetado.

Defensa de Barreda

Ya que estaba en Toledo, ha mostrado orgullo también por la labor de los socialistas en la comunidad y ha pedido a los ciudadanos que defiendan al expresidente José María Barreda porque, a su juicio, los ataques del PP son contra él pero sobre todo contra "su obra" que están "tratando de destruir". "Convertir a los adversarios en enemigos no es justo, no es democrático y no lo vamos a consentir", ha espetado.

Rubalcaba ha compartido escenario con el alcalde de la localidad, Emiliano García Page; con Barreda y el expresidente de la Junta y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, cuya presencia no estaba prevista inicialmente. En esta provincia, el PSOE ve realista mantener el empate a tres escaños con el PP de 2008 (la encuesta del CIS augura que el PP ganará 4-2 el 20 de noviembre).

Cariñoso con Bono

Para Bono también ha tenido palabras de cariño, "que te voy a decir Pepe, pues que le quiero" aunque ha reconocido ser pudoroso con los sentimientos y ha subrayado que ambos han mantenido su amistad y han estado uno al lado del otro "a las duras y a las maduras". "Te pido que me eches una mano es muy importante personal y políticamente que estés a mi lado", le ha dicho.

Y, de paso que elogiaba al sucesor de Bono como cabeza de lista por Toledo, Alejandro Alonso, ha dejado claro que con él en la Moncloa no saldrá adelante la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que es "injusta".

El candidato ha insistido en su idea de demorar el cumplimiento del 3% de déficit (no España, sino todos los países) y de que sólo hacer ajustes no nos sacará de la crisis, junto a la advertencia de que recortar en educación es una "necedad" y su intención de que hacer que las grandes fortunas "se rasquen el bolsillo" para "echar una mano a los que más lo necesitan" por "justicia social".

Un día después del debate entre Rubalcaba y el 'popular' Mariano Rajoy, las alusiones al debate han sido constantes y los simpatizantes socialistas han adoptado entre los lemas que corean un "Rajoy, responde, Alfredo no se esconde", similar a la etiqueta que el equipo de Rubalcaba está tratando de promover en la red de mensajes 'Twitter', #Rajoy no responde, Alfredo no se esconde.

Esa etiqueta acompaña a una serie de vídeos titulados "las preguntas que Rajoy no contestó" recogiendo momentos del debate y también a un intento de proseguir el debate en la red: "Sería bonito que los twitteros disfrutaran de un ciberdebate entre Alfredo y Mariano Rajoy".