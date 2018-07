Mi escaño por un 'tuit': tres candidatos que han caído en las redes... sociales

Gaspar Llamazares nos muestra uno de sus primeros 'tuits'. No lo es realmente porque está escrito a mano en un papel, pero es el antecedente más claro de esta moderna red social. Frases que antes no salían de las pastas negras de sus libretas y que ahora pueden llegar, como en un gigantesco mitin, a más de 30.000 followers.



Las redes sociales pueden cambiar radicalmente la política. Rosa Díez es otra apasionada de las redes sociales, aunque en su caso ella es más de Facebook. Prefiere manejarse con una tableta en vez de un teléfono, y es realmente ella -y no su equipo- quien firma lo que dice.



Aunque el ganador en Facebook es Equo, con cerca de 60.000 seguidores. Para un partido como éste, y para su líder -Juan López de Uralde- las redes sociales son casi su único altavoz electoral. Tres políticos que han caído en las redes... y no quieren salir de ellas.