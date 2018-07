Duran acusa a los independentistas de jugar "con las cosas de comer"

El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha criticado que las listas independentistas desoigan las advertencias sobre las consecuencias de declarar la independencia unilateralmente: "Experimentos en casa y con gaseosa, no con el bolsillo de la gente".

En el mitin central de la formación en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el democristiano ha acusado al candidato de Junts pel Sí, Raül Romeva, de imprudente y de "frivolizar" con estos avisos. "Cuando Obama dice algo, pues 'me resbala'; cuando Merkel dice lo mismo, pues 'no tiene el día'", ha afeado ante unas 300 personas que se han congregado con banderas catalanas y del partido.

Duran ha criticado que las candidaturas independentistas están "jugando con las cosas de comer", una afirmación idéntica a la que hizo esta semana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (PP).

Asimismo, ha afeado a la Generalitat que "el Diplocat vaya por ahí gastando dinero" para explicar la hoja de ruta soberanista en vez de centrarse en otras cuestiones más favorables para los catalanes. El diputado ha querido precisar que su oposición al independentismo no es incompatible con la defensa de los derechos de los catalanes ante el Gobierno del Estado y su sentimiento nacional.

"Los dirigentes no deben tener en cuenta sólo el corazón, el país se hace con el corazón y también por la cabeza", ha recalcado el democristiano, que ha insistido en rechazar el carácter plebiscitario de los comicios.

Duran ha dedicado gran parte de su discurso a las políticas familiares, que ha considerado que no se han defendido suficientemente desde la Generalitat. "Hemos dedicado mucho tiempo en discutir sobre los derechos de las mujeres que no quieren tener hijos, y no hemos dedicado ni un minuto a las mujeres que quieren tenerlos pero no pueden por el coste de criarlos", ha razonad Duran, que ha criticado que algunas formaciones progresistas hagan "burla" de la familia.

En este sentido, ha sostenido que será un aumento de la natalidad lo que garantizará que las pensiones sean viables en un futuro, y no la independencia. Asimismo, ha abogado por que las familias sean el eje de las políticas de todos los departamentos de la Generalitat, así como por incluir en la parrilla de TV3, la televisión pública catalana, más series que hablen de la familia en positivo.