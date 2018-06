El truncado cumpleaños de Aitana, la cantante acabó en el hospital

Después de disfrutar de un cumpleaños de lo más especial que celebró con una maravillosa fiesta que le organizó su ya novio oficial, Cepeda, y después de que Aitana confirmase por primera vez a través de su cuenta de Instagram su relación con el concursante de 'Operación Triunfo' dedicándole una impresionante declaración de amor, el cumpleaños de Aitana se truncó de forma completamente inesperada.

La cantante informaba a través de su Instagram Stories que había acabado en el hospital y con el brazo escayolado tras sufrir una caída en la ducha: "Hola a todos, hoy, el día de mi cumple, he tenido un pequeño accidente y tengo el brazo escayolado. Ha sido una tontería, he sido una torpe y bueno, la tontería ha acabado en no tontería. No os preocupéis, me ha pasado que estaba en la ducha y... ¡hasta luego Mari Carmen! y el brazo hasta luego también".

¡Esperemos que se recupere pronto!