Laura Escanes y Cristina Pedroche, entre las famosas a las que ha hecho llorar la nueva canción de Shakira

Hace menos de una semana desde que Shakira sacó su última canción 'Acróstico', una preciosa balada que la artista ha dedicado a sus hijos, Milan y Sasha. Una canción en la que la colombiana ha plasmado todo el amor que siente por sus pequeños, y lo unidos que se encuentran los tres en esta nueva etapa que están viviendo tras su reciente mudanza a Miami. Una canción en la que ha sorprendido la participación de sus hijos, ya que aparecen cantando algunas frases de la canción e incluso tocan el piano junto a ella.

Como la propia Shakira ha explicado en alguna ocasión, Milan y Sasha la ayudan mucho en su carrera profesional, y en esta última canción han tenido un gran peso, así lo ha explicado la cantante en su última publicación, la cual ha sido una parte del videoclip en la que aparecen cantando ella y Sasha: "Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá".

Una publicación que ha causado un gran revuelo, y la emoción de muchos de los rostros más conocidos en las redes sociales, Laura Escanes ha compartido en sus historias de Instagram la publicación de la cantante y ha escrito: "Lloradita para acabar el día", al igual que Cristina Pedroche, que ha escrito: "Pues empiezo el día llorando... Así que vosotros también", y ha incluido el enlace al videoclip titulándolo como: "Videoclip para llorar".

Laura Escanes se emociona con la canción de Shakira | Instagram

Cristina Pedroche comparte el videoclip de Shakira | Instagram

Con esta nueva canción Shakira ha conquistado el corazón de grandes y pequeños y ha mostrado lo importante que son sus hijos para ella, y el gran talento que tienen ambos, además, con la letra de esta balada ha conseguido emocionar a mucha gente.