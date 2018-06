La declaración de amor definitiva de Aitana a Cepeda: "Porque sí, te quiero y eso implica todo"

Si hace horas era Cepeda el que utilizaba su cuenta personal de Instagram para lanzar una romántica felicitación a Aitana por su 19 cumpleaños, ahora ha sido la cantante la que ha dejado a sus followers sin habla.

Por primera vez, la concursante de 'Operación Triunfo' ha gritado a los cuatro vientos lo que siente por Cepeda y lo mucho que le quiere. Además de agradecerle a su chico la maravillosa fiesta de cumpleaños que le organizó en Madrid junto a todos sus amigos y compañeros de Operación Triunfo entre los que se encontraban también Javier Calvo y Javier Ambrossi.

"No hace falta 'palabras' porque todo se entiende, porque sí, te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor", escribe Aitana en la publicación de Instagram con la que por fin confirma su amor con Cepeda y habla de su relación sin tapujos.