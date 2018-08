Así celebra Sarah Hyland de 'Modern Family' que ha cogido peso

Sarah Hyland se siente mejor que nunca y así se lo ha demostrado a todos sus seguidores. La actriz de 'Modern Family' se ha mostrado "orgullosa" por ver los primeros resultados de su esfuerzo a través de su Instagram Stories. "Estoy muy orgullosa, ya que pesaba 34 kilos a principios de este año", escribía en su publicación.

Después de haber estado ingresada por la displasia renal que sufre, parece que la actriz ya ha podido regresar a su rutina: "Realmente no quería venir hoy. Pero estoy muy contenta de haberlo hecho. ¡Sean fuertes, chicas! Cada entrenamiento cuenta".

Desde que tuvo que realizarse un transplante de riñon en el 2012, los cambios de peso que ha experimentado a lo largo de los años no han pasado desapercibidos para sus seguidores y sus haters. Sin embargo, ella no se ha dejado llevar por las críticas y ha respondido a los ataques contra su físico: "He estado leyendo algunos de vuestros mensajes directos y en muchos de ellos me decís: 'Chica, estás bien, pero come algo de pan'. Así que me gustaría plantear una propuesta, que os pongáis en contacto con Wells Adam [su novio], porque él es la únicamente persona que sabe cuánto pan consumo a diario. ¡Gracias!".