La ruptura de Kiko Jiménez y Gloria Camila Ortega tras cuatro años de relación está en boca de todo el mundo, y es que tras la salir a la luz que tanto una parte como otra podrían haber involucrado a terceras personas, parece que ahora todos los rumores respecto a un posible affaire entre Kiko y la televisiva Sofía Suescun podrían ser ciertos.

Desde que hace dos semanas anunciaran su separación, los comentarios en torno a que entre Kiko y Sofía pudiera haber algo más que una posible amistad, e incluso que ésta fuera la principal responsable del fin de la pareja, no han dejado de sucederse. Sin embargo, nadie esperaba que los dedos también terminaran apuntando a Gloria Camila, y es que al parecer ella podría haber sido la primera en serle infiel a su ex, y no solo con uno, sino con varios chicos. Algo ante lo que el padre de Gloria, José Ortega Cano, habría respondido con amenazas.

Así, haciendo caso omiso a lo que se dice sobre ellos, Kiko y Sofía se han escapado a Ibiza, donde se han dejado ver de lo más cariñosos, y viendo las fotos que se les han tomado, todo podría indicar que es más que cierto eso de que 'del odio al amor no hay más que un paso', ya que recordemos que hace pocos meses, cuando la relación de Kiko y Gloria todavía era un cuento de hadas, no se soportaban. Pero ahora es todo lo contrario... ¡Mira el vídeo de arriba para comprobarlo!

Gloria Camila, por su parte, se pronunciaba esta por fin sobre las polémicas imágenes y no dudó en mandarle un recadito a la reina de los realities: "Cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla".

¡La guerra está servida!

