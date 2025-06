Fernando Sanz habla de sus nietas y cómo vive ser abuelo con 51 años: "Me siento mucho más joven"

El pasado 27 de enero, Ingrid -la primogénita de Fernando Sanz e Ingrid Asensio- dio a luz a su segunda hija, una niña llamada Ingrid continuando con la tradición, fruto de su relación con el futbolista canario de origen argelino Illies Hassaine Daouadji -al que conoció en 2021-, con el que también tiene a Micaela, que en enero cumplió dos años.

Fernando e Ingrid están viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto es así que el exfutbolista confesaba hace unos días que "es una etapa maravillosa" porque "la sensación de ser abuelo es de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, junto cuando me casé, cuando tuve mis hijos, cuando debuté con el Madrid".

Ingrid, la hija de Fernando Sanz, junto a sus hijas | Instagram @fernandosanz_19

Sanz desvelaba que "mis nietas, sobre todo la mayor, que ya habla" son su pasión y, además, su relación con ellas es totalmente distinta a la que tuvo con sus hijos porque "a mis hijos les podía decir que no, pero a mi nieta no le puede decir que no, es imposible".

"Siempre digo que los hijos envejecen a los padres y los nietos rejuvenecen a los abuelos, con lo cual yo estoy muy rejuvenecido. Me siento mucho más joven", comentaba el deportista con orgullo.

Fernando Sanz | Europa Press

Además, también mostraba su opinión respecto a las amenazas que sufrió Álvaro Morata tras fallar un penalti: "Esto de las redes sociales... Yo creo que habría que acabar un poco con ellas, creo que está en mano de los dirigentes el poder acabar con esto y de una forma muy sencilla, con un perfil, un DNI y así la gente no sería tan valiente".