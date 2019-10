Andrea Duro y Juan Betancourt cada día afianzan más su relación, y es que después de meses de rumores y de jugar al despiste, este verano la pareja por fin anunciaba de forma oficial lo que ya era un secreto a voces. Desde entonces, la actriz y el modelo no se han despegado, llegando a viajar juntos a Bali en una aventura inolvidable.

Y si bien hace poco era a Andrea a la que le tocaba felicitar a su chico por su 29 cumpleaños, ahora ha sido ella la protagonista en un día lleno de sorpresas. Y es que Juan se ha encargado de organizarle a su novia una fiesta sorpresa inolvidable por su 28 cumpleaños. Un fiestón en toda regla, tal cual han mostrado ambos en redes, en donde ha predominado la temática de 'El Joker'.

"Me emociono solo de pensar en la suerte que tengo de tener a tanta gente maravillosa a mi lado. Gracias @juanbetancourtt por el mejor cumpleaños de mi vida. Pero sobre todo, gracias por todo el amor que me das...Tú has sido la mejor elección de mis 27. A todos los que estuvisteis conmigo, gracias también. Por ser mis amigos y mi familia. No sabéis lo que todos significáis para mi. @anitaweddingdesign eres una crack. Organizaste la mejor fiesta sorpresa del mundo. Los 27 han sido el mejor año de mi vida y cerrarlos con un fiestón pues no está nada mal. Mañana llegan los 28... Me conformo con que todos os quedéis conmigo siempre, porque gracias a vosotros soy la persona que soy. With love Harley Duro", escribía emocionada Andrea junto a varias instantáneas en las que deja patente lo bien que se lo pasaron.

