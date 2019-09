Andrea Duro y Juan Betancourt no pueden ser más felices, y es que a pesar de que los diversos compromisos profesionales de ambos les obligan en ocasiones a permanecer alejados, parece que su amor le puede a todo. De hecho, no es la primera vez que Andrea comparte lo mucho que echa de menos a su chico cuando no está, por lo que la actriz no ha dudado en desplazarse hasta Miami, donde se encuentra el modelo, para celebrar con él su 29 cumpleaños. Además de dedicarle una tierna felicitación a la que él ha respondido con varios emoticonos de corazones.

"Feliz cumpleaños Juanito. Qué bueno que viniste...", ha escrito la joven junto a una preciosa fotografía de ambos en blanco y negro.

Todo indica que la pareja está pasando por una de sus mejores etapas tanto personales como profesionales, y es que a pesar de que en un principio jugaron al despiste e incluso se negaron a reconocer que entre ellos pudiera haber algo más que una bonita amistad, finalmente han decidido no esconder su amor.

