Miguel Ángel Muñoz comparte una foto inédita de su madre, Cristina Blanco: "Estoy en Asia, pero como si estuviera allí contigo"

"Y de repente llegas de Australia después de un retiro personal necesario dejando atrás el año más complicado de tu vida", así volvía a las redes sociales Miguel Ángel Muñoz después de un tiempo alejado del foco mediático. Y lo hacía para hablar de su incorporación a la serie La Moderna antes de poner rumbo a Asia como concursante de Pekín Express.

Horas después de hablar de su horizonte profesional, el actor volvía a compartir un nuevo post, pero en esta ocasión de su vida más personal. Una foto inédita junto a su madre, la conocida exvidente Cristina Blanco, con la que le felicitaba por el Día de la Madre dedicándole unas palabras de cariño: "Feliz día de la madre. Qué buen día para dedicarte esta publicación número 100. Estoy en Asia, pero como si estuviera allí contigo. Vamossss…".

Y es que, Cristina está atravesando una de las etapas más complicadas de su vida después de sr amputada de una pierna a causa de una enfermedad que padece. A finales del pasado mes de abril, cinco meses después de conocerse su preocupante estado de salud, la revista Semana publicaba las primeras imágenes de la exvidente. Imágenes en las que sale en silla de ruedas en las inmediaciones de la residencia en la que ahora vive con el objetivo de estar mejor cuidada y atendida.

Si bien es cierto que Miguel Ángel siempre ha mostrado a su Tata en sus redes sociales y ha hablado abiertamente de ella, respecto a su madre son pocos los detalles que ha dado. Y, por ende, de su salud no se ha querido pronunciar ni se espera que lo haga. Una de las pocas veces -la primera en televisión- que habló de Cristina fue en una entrevista concedida a Risto Mejide en 2017: "Mi madre me dio una lección de humildad. Ella decidió apartarse y quedarse en un segundo plano, prácticamente para que a mí no me tengan que preguntar por ella cada vez que me toca promocionar el trabajo que hago. Y eso lo agradeceré siempre".