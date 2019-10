Esta semana las revistas vienen cargaditas de novedades, comenzando por la boda de Rafa Nadal y Xisca Perelló en Mallorca o el debut de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias, que ocupan todas las portadas.

Pero si ha habido una noticia sorprendente, esa ha sido la de Irene Junquera para la revista Lecturas, la periodista ha revelado en una entrevista exclusiva que padece un tumor benigno en el cerebro: "Tengo un microadenoma en la hipófisis. Es un tumor benigno muy pequeño en la cabeza que no tiene más problema salvo que me tengo que medicar para siempre". En la revista además, Kiko Jiménez vuelve a arremeter con dureza contra la familia de su ex Gloria Camila: "Rocío Carrasco lleva la razón".

En Diez Minutos, Sara Carbonero e Iker Casillas se muestran más unidos que nunca en su lucha contra el cáncer y Álex González oficializa su relación con la diseñadora Blanca Beis.

Y Semana ofrece el notición de que Cayetano Rivera y Eva González han decidido mudarse a un chalet a las afueras.

Kiosko Semanal | Revistas

Seguro que te interesa...

El dibujo que le ha hecho a Alejandro Sanz su hija pequeña deja emocionado al cantante