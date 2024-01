¡La madre naturaleza en su vestido! Cristina Pedroche sorprende este año con una gran ola en su cuerpo

Cristina Pedroche ha vuelto a sorprendernos con un impactante look en sus décimas Campanadas en Atresmedia, las novenas en Antena 3. La vallecana ya nos había dado algunas pistas sobre su vestido en sus redes sociales y en sus apariciones en varios de los programas de la cadena a lo largo de las dos últimas semanas, pero, a pesar de ello, no podíamos hacernos una idea de cuál sería el resultado final.

Esperar a escasos minutos de las Campanadas para descubrir el look completo de Cristina Pedroche, ya se ha convertido en una tradición. En nuestras casas, hemos podido hacer cábalas de qué es lo que escondía la presentadora debajo del atuendo inicial y quizás algunos hayan podido intuir algún detalle.

Cristina Pedroche ha empezado las Campanadas con un abrigo cerrado color crema con el que ella misma se definía como "la madre naturaleza". Para la vallecana, este look inicial simbolizaba la vida y además estaba hecho 100% de lana reciclada. Encima de esta capa inicial, también llevaba amaranto y capuchinas y en su cabeza una brillante diadema en la que el color rojo era protagonista.

"Soy vida", ha dicho Cristina Pedroche justo antes de descubrir el impresionante vestido que escondía bajo la capa. "Está hecho 80% de agua y es biodegradable", ha explicado la presentadora mientras enseñaba los detalles de la ola azul que rodeaba su cuerpo.

Paula Ulargui, una investigadora textil, ha sido la encargada de diseñar esta joya viva de la que Cristina hablaba. La vallecana quería mucha naturaleza y mucha vida y lo ha conseguido. Josie también ha formado, un año más, parte del proceso.

Cristina también ha querido resaltar los zapatos de madera que llevaba puestos, de pino de Galicia. ¡Llevaba hasta separación entre todos los dedos de los pies para empezar bien el año! Sin duda, su look, ha ido muy acorde con el mensaje que quería transmitir: sin agua no hay vida.

Las pistas que Cristina nos había dado sobre su vestido

Cristina Pedroche y su equipo han estado trabajando durante meses para que a su look de las Campanadas no le faltase ningún tipo de detalle. Precisamente por esto, y por mantener la magia y el secreto hasta el último momento, la vallecana no quiso desvelarnos muchos detalles acerca de su vestido, pero sí que nos dio algunas pistas para que los espectadores pudiésemos ir barajando y descartando opciones.

En su visita a El Hormiguero, la presentadora ya había dejado claro que no llevaría puesto un vestido de tela convencional e incluso lo definió como “una joya viva”. La vallecana recalcó que tendría movimiento y que le llevaría más tiempo de lo habitual vestirse por completo para dar las uvas en la cadena.

Cristina Pedroche también nos dio una pista clave sobre el color de su vestido: se trataba de uno con el que nunca había aparecido dando las Campanadas. Eso nos hacía descartar varias opciones, como el negro, el blanco, el rojo o el dorado.

Las redes sociales de la presentadora también han sido claves para poder intuir más detalles sobre su vestido. Cristina Pedroche compartió varios vídeos en la naturaleza y caminando sin ropa, dejando entrever un mensaje relacionado con el medioambiente. ¡La vallecana no nos había engañado con sus pistas!