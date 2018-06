Susanna Griso decide no revelar la autopsia de la niña asesinada en Vilanova: "Es tan cruel, que por respeto no lo haremos"

El consumo de drogas será la base de la estrategia de la defensa del presunto asesino de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que terminó con la vida de Laia. El crimen se produjo cuando la pequeña salió de casa de sus abuelos al encuentro de su padre, que la estaba esperando en la puerta del portal. En el tramo de escaleras que hay entre el segundo y el primer piso Juan Francisco interceptó a la menor. Tras horas de búsqueda, el padre y los tíos de la pequeña encontraron el cadáver de la niña en el piso del presunto asesino bajo un colchón.

El detenido ha aceptado voluntariamente entregar muestras de ADN (orina, cabello y saliva) y su abogado ha pedido también análisis toxicológicos. La autopsia preliminar de la niña muestra que la pequeña fue asfixiada, acuchillada, y posiblemente vejada. Lo que poco o nada concuerda con la versión del acusado, según sostiene el abogado de la familia de la pequeña

"La autopsia revela que la pequeña fue asfixiada, acuchillada y posiblemente vejada"

La Policía Científica acudía también de nuevo, pero sin el detenido, a la casa del presunto asesino a recoger las últimas pruebas, entre ellas la toalla con la que Juan Francisco habría cubierto el cuerpo de Laia y que la Fiscalía ha solicitado para que sea incoorporada al sumario. Tras su declaración, la juez decretaba su ingreso en prisión sin fianza acusado de homicidio o asesinato, agresión sexual y detención ilegal.

En su testimonio Juan Francisco revela una amnesia total de lo ocurrido: "Recuerdo que me duché y cuando salí del baño la vi. Intenté reanimarla pero no pude. Había bebido mucho y había consumido drogas. No puedo acordarme del momento en el que la maté, pero tuve que ser yo".