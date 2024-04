Stella Banderas sorprende hablando en español en su corto más íntimo y andaluz

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se ha criado en Estados Unidos y se maneja por Hollywood como pez en el agua, pero también guarda hueco en su corazón para su tierra natal, como ha demostrado hace poco disfrutando de la Semana Santa de Málaga junto a su padre.

Aunque como el propio Banderas explicaba, la joven "no tiene el ímpetu" de la familia de ponerse delante de la cámara, pues viene de una larga estirpe de actores, sí que ha desarrollado una gran pasión por la cámara y la dirección.

Stella ha demostrado con pequeños proyectos y vídeos que tiene un ojo único y un estilo muy evocador, que ahora ha culminado en un corto donde ella misma ha escrito el guion y lo narra completo en español.

"Un pequeño poema visual escrito y dirigido por mí", presenta Stella en sus redes. "Para la edición Carmen de Harper Bazaar".

Además de poder escucharla hablando más español que nunca, pues siempre reconoce que tiene que practicarlo más aunque "lo entiende todo", Stella aparece en muchas imágenes del vídeo en momentos de lo más oníricos.

"La niña que nació en Marbella y copó los titulares de la prensa patria se ha hecho mayor. Stella Banderas (del Carmen en su DNI) arranca una prometedora carrera como directora al otro lado de las cámaras que encumbraron a sus padres. Hablamos con ella en París, de la mano de Dior , de su herencia creativa, de su célebre familia y de cómo crecer en América no le hace sentirse menos española", explican desde la revista.

"No hay un nombre más español que Carmen. Suena rotundo, y habla sin necesidad de palabras. Quizá por eso, cuando Antonio Banderas y Melanie Griffith tuvieron a su hija no dudaron en llamarla así. Hoy Stella (del Carmen) Banderas rinde homenaje a ese nombre de raíces ibéricas dirigiendo su corto más intimista".

"He probado muchas cosas diferentes en distintos campos, pero lo único a lo que he vuelto siempre es a dirigir. Desde niña hacía películas caseras con amigos y me pasaba el tiempo probando cámaras y editando pequeños clips", cuenta Stella.

Su madre, Melanie Griffith, ha comentado orgullosa en el post con corazones.