Las mentiras de los padres del Cuco: "Cállate y mantente en que no te acuerdas, lo nuestro es una mentira piadosa"

Rosalía y Ángel, padres del menor implicado en la muerte de Marta del Castillo conocido como el Cuco, mintieron en el juicio por la muerte de la joven sevillana.

En sede judicial aseguraron haber regresado a su domicilio en torno a la 1:30 horas de la madrugada cuando al infiltrado le confesaron que llegaron sobre las 5:00 de la mañana. Sin embargo, prefirieron adelantar la hora ante el juez para que su hijo tuviera una coartada en las horas críticas tras la desaparición de Marta.

En una de las conversaciones del matrimonio la mujer se pone tensa con su marido: "Es que no estamos hablando de una cosa como robar un palote o una moto. Estamos mintiendo para que... Cállate y mantente en yo no me acuerdo y no me acuerdo". "Esto es una mentira piadosa", zanja la mujer.