La madre de uno de los guardias agredidos en Alsasua asegura que el grupo abertzale que existe en el pueblo "la vida te la hacen complicada". "Es un grupo pequeño, afortunadamente la mayoría no son así", matiza.

Sostiene que la agresión no fue una pelea de bar y que "les atacaron por ser guardias civiles". "No me tapo el rostro porque me han tocado ya lo que más me importa, el rostro se cubre por temor o por vergüenza. Los que se lo tapen que piensen por qué lo hacen".